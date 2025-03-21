Омск-Информ
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·Общество

Всего в домах разместятся 886 квартир.

На городском архитектурно-градостроительном совете в Омске обсуждался проект компании «Стройбетон» Олега Золотова по возведению микрорайона № 3 в новом жилом районе Амурский. Он представляет собой пять «свечек»: четыре 11-этажных жилых дома и одну 17-этажную высотку. Общее количество квартир во всех домах составит 886 штук: 500 однокомнатных, 230 двухкомнатных и 156 трехкомнатных.

Кроме того, застройщик квартала разработал проектно-сметную документацию на строительство детского сада на 310 мест. Она прошла государственную экспертизу и была передана городу. Проект получил одобрение представителей архсовета и теперь будет направлен на областной архитектурно-градостроительный совет. 

·Общество

Всего в домах разместятся 886 квартир.

На городском архитектурно-градостроительном совете в Омске обсуждался проект компании «Стройбетон» Олега Золотова по возведению микрорайона № 3 в новом жилом районе Амурский. Он представляет собой пять «свечек»: четыре 11-этажных жилых дома и одну 17-этажную высотку. Общее количество квартир во всех домах составит 886 штук: 500 однокомнатных, 230 двухкомнатных и 156 трехкомнатных.

Кроме того, застройщик квартала разработал проектно-сметную документацию на строительство детского сада на 310 мест. Она прошла государственную экспертизу и была передана городу. Проект получил одобрение представителей архсовета и теперь будет направлен на областной архитектурно-градостроительный совет. 