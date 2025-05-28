Проверки Россельхознадзора выявили нарушения в мясе, молоке, яйцах и рыбе.

С начала года специалисты омского управления Россельхознадзора проверили 349 проб продуктов питания и кормов. Нарушения выявлены в 50 из них, сообщили в ведомстве.

В 17 пробах мяса обнаружены незаявленные компоненты (ДНК свинины, курицы, сои) и опасные бактерии - листерии и сальмонеллы. В списке нарушителей - омские ИП, компании из других регионов и Казахстана.

В 27 пробах молочной продукции зафиксированы несоответствия по жирно-кислотному составу, микробиологии, а также случаи фальсификации - наличие стеринов, сухого молока и остатков ветпрепаратов (сульфаметазин, флорфеникол). Замечания получили производители из Омской, Курской, Челябинской, Ставропольской, Алтайской и Новосибирской областей.

В яйцах от фабрик из Омской и Алтайского края обнаружены остатки антибиотиков, в рыбе - кишечная палочка и запрещённый малахитовый зеленый (поставка из Киргизии).

Проблемы выявлены и в продукции, поставляемой в соцучреждения региона: из 41 пробы несоответствия нашли в 7 - в мясе, молоке и яйцах.

Компании-поставщики получили 27 предостережений, а 29 ранее выданных деклараций о соответствии продукции были признаны недействительными.