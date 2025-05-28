Разрешение на освоение участка выдано до 2040 года.

Компания «ТГК-11» получила официальное разрешение на освоение Новоалександровского месторождения глины. Участок находится всего в одном километре от жилого микрорайона с таким же названием и вблизи золошлаковых отвалов омской ТЭЦ-4.

Минприроды Омской области выдало компании лицензию на право разработки месторождения, срок действия которой установлен до 15 апреля 2040 года. Это позволяет вести добычу глины на протяжении следующих 15 лет.

По предварительным подсчетам, на участке площадью свыше 14 гектаров находится более 710 тысяч кубометров глины. Предполагается, что извлеченное сырье направят на обслуживание золоотвала, расположенного в Советском округе Омска.

Сейчас специалисты анализируют, насколько целесообразно использовать уже существующую инфраструктуру, либо же потребуется возведение дополнительных объектов. Проект находится в стадии проработки технических и организационных решений.