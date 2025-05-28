Работы затягиваются из-за погодных условий.

Заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов рассказал о текущих этапах ремонта бульвара Архитекторов. На объекте остались работы, которые нужно выполнять в благоприятные погодные условия.

По словам зампреда, рабочие на бульваре Архитекторов ждали, пока подсохнет грунт, чтобы приступить к дальнейшим работам.

– Можно было, конечно, в майские праздники приступить и на увлажненный грунт начинать плитку класть условно. А потом ее переделывать, чтобы не стыдно было, – рассказал Курманов в интервью «Вести Омск».

Нижние слои дороги были уложены еще в прошлом году, до зимы, а нанесение верхнего слоя асфальта планируется летом этого года, если позволят погодные условия. Основное асфальто-бетонное покрытие планируется положить в середине июня, далее останется лишь нанести разметку и завершить различные объекты благоустройства. Как, например, 30 тысяч метров тротуарной плитки, работы по укладке которой уже ведутся.

Напомним, что недавно из-за обрушившихся на Омскую область обильных дождей новую дорогу на бульваре Архитекторов затопило. Как оказалось, люки ливневой канализации были установлены, но не были открыты вовремя.

Также Курманов отметил, что на бульваре работает примерно 80 человек, однако они могут «растягиваться» по всему объекту, протяженность которого составляет более 4 километров, поэтому омичи могут их не видеть.

Реконструкцию бульвара Архитекторов начали в сентябре 2023 года. Работами занимается компания «СтройТраст».Планировалось завершить работы к 20 декабря 2024 года, однако обнаружилось большое количество неучтенных сетей, которые необходимо было перенести. Внезапные трудности отодвинули сроки сдачи объекта и увеличили сметную стоимость реконструкции. Полностью завершить реконструкцию и запустить объект к совместному празднованию Дня Омской области и города Омска, которое впервые будет проходить в единую дату – первую субботу августа.