Жители считают, что завершение реконструкции может вновь затянуться.

По информации администрации, ключевые этапы реконструкции бульвара Архитекторов уже завершены, а общий прогресс работ составляет 70 %. Рабочие уложили почти четыре километра асфальтового покрытия, проложили около двух километров ливневой канализации, внедрили системы фото- и видеоконтроля на перекрестках, заменили коммунальные сети и установили почти 300 новых фонарных столбов.

Однако жители города и автовладельцы не согласны с оценкой готовности ремонта в 70 %, о чем активно пишут в отзывах под сообщением администрации Омска.

– Был на объекте, как вижу, он давно готов на эти 70 %, еще с того года. Сколько ни езжу мимо, рабочих не видать, – цитирует слова омичей телеграм-канал «Омский новостной поезд».

Ранее омичи уже жаловались в социальных сетях на то, что рабочих на объекте не видно, поэтому и говорить о сроках окончания ремонта нет смысла.