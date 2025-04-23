Горожане опасаются, что сроки окончания реконструкции снова перенесут.

Омичи пожаловались в соцсетях на затягивание реконструкции бульвара Архитекторов. По словам горожан, рабочих на объекте почти не видно.

– Сегодня проехала по Архитекторов. Ехала медленно, пыталась разглядеть рабочих, производящих ремонтные работы. Увы! Никого! Что сегодня мешает проведению работ? Снег растаял, дождя нет! Это что за издевательство над людьми! Потом опять будете говорить о переносе сроков, – написала одна из местных жительниц.

Еще одна омичка отметила, что проезжает мимо бульвара несколько раз в день и тоже не замечает активности. По ее словам, только в районе пересечения с улицей Крупской она заметила двух рабочих и один трактор.

– Живу напротив, рабочих вижу постоянно, – возразила на это еще одна омичка и в доказательство приложила фотографию, на которой действительно видно рабочих.

– Два калеки, в таком темпе до следующего года не закончат, – отметила другая омичка.

Напомним, реконструкцию бульвара компания «СтройТраст» начала в сентябре 2023 года. Завершить работы, на которые выделили более 1,5 млрд рублей из бюджета, планировалось к 20 декабря 2024 года. Однако сроки перенесли, по последним данным – на август. Кроме того, работы подорожали до 2 млрд рублей.