Омск-Информ
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К работам приступят сегодня ночью.

Сегодня, 22 апреля, с 22:00 в Омске начинается ремонт улицы Ленина. Подрядчик приступит к сносу устаревшего асфальтового покрытия и бордюров, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

– Убедительно просим омичей снижать скорость и ориентироваться по установленным знакам дорожного движения, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

В текущем году улицу Ленина будут ремонтировать на участке от Соборной до Ленинградской площади. Работы будет вести компания «СтройТраст», которая сейчас занимается реконструкцией бульвара Архитекторов, капремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра и благоустройством парка Победы. 

Согласно контракту, работы должны завершить к середине лета – 25 июля, стоимость ремонта составляет 48 млн рублей.

·Авто

К работам приступят сегодня ночью.

Сегодня, 22 апреля, с 22:00 в Омске начинается ремонт улицы Ленина. Подрядчик приступит к сносу устаревшего асфальтового покрытия и бордюров, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

– Убедительно просим омичей снижать скорость и ориентироваться по установленным знакам дорожного движения, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

В текущем году улицу Ленина будут ремонтировать на участке от Соборной до Ленинградской площади. Работы будет вести компания «СтройТраст», которая сейчас занимается реконструкцией бульвара Архитекторов, капремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра и благоустройством парка Победы. 

Согласно контракту, работы должны завершить к середине лета – 25 июля, стоимость ремонта составляет 48 млн рублей.