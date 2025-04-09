О том, какие работы осталось выполнить, рассказал представитель мэрии.

Реконструкция бульвара Архитекторов завершена на 67,5 %, сообщил директор БУ «Управление капитального строительства» Алексей Суховеев. Сейчас подрядчик проводит монтаж опор наружного освещения и контактной сети, установку оборудования системы фото- и видеофиксации, разравнивает зоны под велодорожки и пешеходные тротуары, уплотняет песчаное основание под ними, заявил Суховеев в программе «Вести ЖКХ».

Скоро на объекте возобновятся работы по установке гранитных бордюров вдоль основного хода дороги, стартовавшие еще в прошлом году. Одновременно строители займутся формированием дорожного покрытия на велодорожке, тротуарах и посадочных площадках.

– В мае к текущим работам добавится устройство парковки в районе ТЦ «Тополиный», монтаж кронштейнов и подвески наружного освещения, укладка тротуарной плитки, – отметил Суховеев.

В июне планируется уложить верхний, третий слой асфальта на всю ширину проезжей части, установить дорожные знаки и светофоры, предусмотренные проектом, а также пешеходные ограждения. На заключительном этапе строительства бульвар Архитекторов будет озеленен: территория вокруг будет засеяна газонной травой, а вдоль дороги высадят деревья и кустарники. Перед открытием движения подрядчик нанесет разметку, установит остановочные павильоны и малые архитектурные формы.

Полную реконструкцию бульвара Архитекторов планируется завершить к 1 августа.