Движение собираются запустить к празднику города и области.

На вопрос омича о сроках сдачи объекта губернатор Омской области Виталий Хоценко в рамках проекта «Прямой разговор» озвучил сроки запуска автомобильного движения на реконструируемом бульваре Архитекторов.

По словам главы региона, строительный штаб контролирует ход реализации проекта еженедельно, проводя совещания по субботам после оперативного обсуждения в правительстве. На последних мероприятиях слушали представителей подрядной организации, ответственной за реконструкцию.

На сегодняшний день строительные работы выполняются интенсивно: завершаются монтаж осветительных конструкций и контактной сети, формируются пешеходная зона и велодорожка. В июне планируется положить верхний слой асфальтобетонного покрытия, установить светофоры и дорожные знаки.

Финальный этап включает благоустройство прилегающей территории, установку остановочных павильонов и нанесение дорожной разметки.

Как сообщил губернатор, приоритетная задача – завершить реконструкцию и запустить объект к совместному празднованию Дня Омской области и города Омска, которое впервые будет проходить в единую дату – первую субботу августа.