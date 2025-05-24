В мэрии пояснили, что ливневку закрыли щитом и не предусмотрели, что случатся серьезные осадки.
Вчера вечером, 23 мая, после сильного дождя новая дорога на бульваре Архитекторов на Левобережье Омска буквально утонула. Судя по снимкам, из-за этого общественный транспорт буквально плыл вдоль магистрали.
В городской администрации заявили, что на этой дороге построили ливневку, но не успели открыть.
– На данном участке находится дождеприемный колодец новой ливневой канализации, который во временном варианте накануне был закрыт щитом для безопасности пешеходов и автомобилистов, – цитирует представителей мэрии телеграм-канал «Омский новостной поезд».
По данным городских властей, сегодня строители установят на дождеприемник новую решетку, пропускающую осадки. Бульвар Архитекторов в Омске реконструируют с сентября 2023 года. Открытие дороги запланировано на начало августа.