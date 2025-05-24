Омск-Информ
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·Происшествия

В мэрии пояснили, что ливневку закрыли щитом и не предусмотрели, что случатся серьезные осадки.

Вчера вечером, 23 мая, после сильного дождя новая дорога на бульваре Архитекторов на Левобережье Омска буквально утонула. Судя по снимкам, из-за этого общественный транспорт буквально плыл вдоль магистрали.

В городской администрации заявили, что на этой дороге построили ливневку, но не успели открыть.

На данном участке находится дождеприемный колодец новой ливневой канализации, который во временном варианте накануне был закрыт щитом для безопасности пешеходов и автомобилистов, – цитирует представителей мэрии телеграм-канал «Омский новостной поезд».

По данным городских властей, сегодня строители установят на дождеприемник новую решетку, пропускающую осадки. Бульвар Архитекторов в Омске реконструируют с сентября 2023 года. Открытие дороги запланировано на начало августа. 

·Происшествия

В мэрии пояснили, что ливневку закрыли щитом и не предусмотрели, что случатся серьезные осадки.

Вчера вечером, 23 мая, после сильного дождя новая дорога на бульваре Архитекторов на Левобережье Омска буквально утонула. Судя по снимкам, из-за этого общественный транспорт буквально плыл вдоль магистрали.

В городской администрации заявили, что на этой дороге построили ливневку, но не успели открыть.

На данном участке находится дождеприемный колодец новой ливневой канализации, который во временном варианте накануне был закрыт щитом для безопасности пешеходов и автомобилистов, – цитирует представителей мэрии телеграм-канал «Омский новостной поезд».

По данным городских властей, сегодня строители установят на дождеприемник новую решетку, пропускающую осадки. Бульвар Архитекторов в Омске реконструируют с сентября 2023 года. Открытие дороги запланировано на начало августа. 