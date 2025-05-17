Автомобилистам же обещают асфальт без стыков и правоповоротные скоростные съезды.

Мэр Омска Сергей Шелест и первый заместитель директора подрядной организации ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков рассказали о ходе работ на бульваре Архитекторов. Ключевую дорогу Левобережья обещают сдать ко Дню города в августе, сейчас объект готов на 70%.

Сейчас на бульваре начали монтировать уличные светильники, всего будет установлено свыше 600 фонарей. Они будут освещать не только расширенную проезжую часть, но и прилегающие к дороге тротуары и велодорожку. Она будет выполнена из красного асфальта.

– Параллельно подрядчик занимается устройством гранитного бордюрного камня проезжей части, а также «рисует» бетонными поребриками зоны пешеходного тротуара и велодорожки, которые будут выполнены из плитки и красного асфальтобетона соответственно, - отметил мэр.

Перед укладкой тротуаров из плитки подрядчик готовит основание из щебня, песка и цемента.

– Готовим себе фронт для укладки плитки: устроим 10 тысяч квадратных метров щебеночно-песчано-цементного основания пешеходного тротуара, четверть уже готова, потом перейдем к мощению, - сообщил первый замдиректора «СтройТраста».

Когда завершатся работы по устройству тротуаров и велодорожки, подрядчик засеет обочины газонной травой, а на всем протяжении дороги нанесет третий слой асфальта — так называемый слой износа.

- Постараемся устроить его не участками, а единым потоком, чтобы минимизировать количество стыков. Такой процесс укладки всегда благоприятно влияет на надежность и долговечность дороги, — подчеркнул Игорь Шестаков.

Из других приятных бонусов для автомобилистов – правоповоротные скоростные съезды на ряде перекрестков, включая пересечение бульвара Архитекторов и улицы 70 лет Октября. Это позволит сбалансировать транспортную нагрузку на улицы Левобережья: количество машин у его жителей постоянно растет.