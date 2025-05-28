Сотрудники и студенты омских вузов приняли участие в турзабеге на территории ОмГАУ.

В Омске прошла Всероссийская акция – турзабег «Бегущая книга». Мероприятие прошло во всех часовых поясах России с востока на запад. Сотрудники 1685 библиотек разного профиля и сотни волонтеров вышли на старт, чтобы привлечь внимание новых посетителей в «храм знаний».

В Омске турзабег прошел на территории студенческого городка Омского ГАУ. Забег собрал участников всех возрастов – от школьников до пенсионеров. Также в мероприятии участвовади сотрудники библиотеки, преподаватели и студенты ОмГТУ, ОмГУПСа, ОмГПУ, ОмГАУ, ОмГУ имени Ф.М. Достоевского и Омской академии МВД России.

Участники пришли на старт в футболках с символикой вуза и изображением любимой книги. Бегунам пришлось преодолеть 4300 метров. На трассе участников ожидали запланированные экскурсионные остановки.

Кроме того, каждый зритель или прохожий мог получить в подарок книгу, если ответил правильно на «книжный» вопрос. Турзабег завершился чаепитием и презентацией любимых книг в литературной гостиной библиотеки.