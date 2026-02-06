Хоценко: в Год культурной столицы России в Омске обновятся библиотечные фонды

На закупку литературы направлены средства федерального и областного бюджетов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области

В 2026 году библиотеки Омской области получат новые книги и современные форматы работы. Губернатор Виталий Хоценко утвердил распределение федеральной субсидии и областного софинансирования на сумму более 8 млн рублей между муниципалитетами. В Год культурной столицы страны в Омске принято решение о масштабном обновлении книжных фондов. На закупку новой литературы направлено 7,2 млн рублей федеральных средств и почти 1 млн рублей из областного бюджета.

Финансирование распределено для пополнения фондов современной художественной, научно-популярной и детской литературы. Новые книги поступят как в муниципальные библиотеки, так и в ключевые учреждения региона – Омскую государственную областную научную библиотеку им. А. С. Пушкина и Областную библиотеку для детей и юношества. Всего в регионе работают 753 библиотеки, две из которых имеют статус государственных. В рамках национального проекта «Семья» в этом году в Омской области откроются еще две модельные библиотеки, а их общее количество достигнет 28.

Привлечение федеральных средств на развитие библиотек остается для региона системной задачей. За последние пять лет на обновление библиотечных фондов во всех районах Омской области из федерального и регионального бюджетов направлено около 50 млн рублей, что позволяет последовательно повышать доступность и качество культурных услуг.