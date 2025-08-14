Голосами известных омских отцов будут записаны 20 аудиосказок, которые можно будет слушать в соцсетях Омских муниципальных библиотек.

Муниципальные библиотеки Омска дали старт необычному проекту «Папины сказки». Известные деятели различных профессий, включая артистов, музыкантов, журналистов, спортсменов, инженеров и нефтепереработчиков, объединили усилия для создания собрания аудиосказок.

Запись двадцати детских произведений для аудиоколлекции будет проводиться в студии молодежного пространства «Место 8.20». Познакомиться с ними можно будет в социальных сетях Омских муниципальных библиотек.

– Муниципальные библиотеки объединили омских пап и подарили чувство сопричастности к социально важному делу. Послушать аудиоколлекцию можно из любой точки земли. Проект направлен на сохранение семейных традиций и воспитание подрастающего поколения. А книги современных авторов, приобретенные для реализации грантового проекта, пополнят библиотечный фонд и продолжат радовать юных читателей, – отметила заместитель мэра Омска Инна Елецкая.

Помимо непосредственного создания аудиоверсии, отцы Омска выступили с публичными чтениями. К примеру, чемпион по смешанным единоборствам и многодетный отец Александр Шлеменко в библиотеке имени И. А. Крылова представил юным слушателям рассказ Виктора Драгунского «Арбузный переулок». После прочтения и обсуждения произведения спортсмен поделился с детьми воспоминаниями о своем детстве и призвал их уделять время как чтению, так и физической активности.

– Несмотря на достаточно плотный рабочий график, нахожу время, чтобы почитать с детьми. Им нравятся сказки Александра Пушкина. В нашей культуре многое сформировано его творчеством. Книги – это один из ключевых элементов в воспитании ребенка, поэтому с удовольствием принял приглашение поучаствовать в проекте «Папины сказки». Спасибо «Родным городам», компании «Газпром нефть» и Омскому НПЗ за поддержку таких важных семейных проектов, – подчеркнул Александр Шлеменко.

Уточним, что инициатива реализуется на грант от «Газпром нефти», а также при финансовой поддержке Омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

– Наше предприятие создает в регионе условия для самообразования и творческого развития. Поддержку получат самые яркие и социально значимые идеи. Реализация проектов делает жизнь горожан интереснее и вдохновляет активных омичей на участие в грантовом конкурсе. Вложения в образование и культуру являются наиболее эффективными, так как способствуют прогрессу всего региона, поэтому наше предприятие с удовольствием поддерживает проекты в этой сфере, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Главная задача проекта – продвижение чтения и повышение интереса к российским детским авторам.