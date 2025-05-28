Всему виной испытания техники.

Сегодня, 28 мая, стало известно, откуда взялись странные звуки, перепугавшие омичей минувшей ночью. Как сообщили в администрации Пушкинского сельского поселения Омского района, в районе бетонной дороги у поселка Хвойного в рамках государственного оборонного заказа по ремонту техники РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения) будут производиться выстрелы. Администрация предупреждает, что «хлопки» будут продолжаться.

Ранее сообщалось, что поздним вечером во вторник, 27 мая, омичи пожаловались на серию громких «хлопков». Перепугались жители Амурского поселка, Пушкино, Подгородки и окраины городка Нефтяников. Ситуацию взяли на контроль власти. На поиск источника звуков были отправлены сотрудники полиции и МЧС.

Утром 28 мая губернатор Виталий Хоценко заявил, что проверка не выявила никаких проблемных моментов, и призвал омичей сохранять спокойствие.