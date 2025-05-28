Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Глава региона прокомментировал громкие звуки, напугавшие омичей ночью.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к жителям региона, которых взволновали хлопки в ночь на 28 мая.

– Ночью поступала информация о том, что слышны громкие звуки, была направлена проверка сотрудников полиции, МЧС. Проверка никаких проблемных моментов не выявила. У нас все спокойно. Всем желаю хорошего настроения и хорошего дня, – прокомментировал ситуацию глава региона.

Он добавил, что если будет какая-то дополнительная информация, то омичей обязательно проинформируют.

3013Наталья Корнеева
·Общество

Глава региона прокомментировал громкие звуки, напугавшие омичей ночью.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к жителям региона, которых взволновали хлопки в ночь на 28 мая.

– Ночью поступала информация о том, что слышны громкие звуки, была направлена проверка сотрудников полиции, МЧС. Проверка никаких проблемных моментов не выявила. У нас все спокойно. Всем желаю хорошего настроения и хорошего дня, – прокомментировал ситуацию глава региона.

Он добавил, что если будет какая-то дополнительная информация, то омичей обязательно проинформируют.

3013Наталья Корнеева