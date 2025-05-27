Омск-Информ
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·Происшествия

Министерство региональной безопасности Омской области и МЧС занимаются проверкой жалоб.

В Омске поздним вечером во вторник, 27 мая, жители сразу нескольких районов пожаловались на серию громких «хлопков». В соцсетях об этом сообщают из Амурского поселка, Пушкино, Подгородки, окарины городка Нефтяников. Ситуацию взяли на контроль власти.

- По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования, - сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

По поручению Виталия Хоценко проверкой занимаются региональное министерство региональной безопасности и МЧС.

1306Наталья Корнеева
·Происшествия

Министерство региональной безопасности Омской области и МЧС занимаются проверкой жалоб.

В Омске поздним вечером во вторник, 27 мая, жители сразу нескольких районов пожаловались на серию громких «хлопков». В соцсетях об этом сообщают из Амурского поселка, Пушкино, Подгородки, окарины городка Нефтяников. Ситуацию взяли на контроль власти.

- По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования, - сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

По поручению Виталия Хоценко проверкой занимаются региональное министерство региональной безопасности и МЧС.

1306Наталья Корнеева