Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичей заранее предупредили о громких хлопках в регионе

Шум будет слышен 2 и 3 февраля.

Жителям Большеречья сообщили о возможном появлении громких звуков 2 и 3 февраля, которые будут вызваны плановой продувкой газопровода.

– Уважаемые жители п. Большеречье! 2–3 февраля проводится продувка наружного газопровода на центральной котельной по ул. Ленина, возможно, будут слышны громкие хлопки, – написала в социальных сетях газета «Наша иртышская правда».

Напомним, в мае прошлого года жители Омской области жаловались на серию громких «хлопков», которые были слышны в Амурском поселке, Пушкино, Подгородке и на окраинах городка Нефтяников.

·Общество

Омичей заранее предупредили о громких хлопках в регионе

Шум будет слышен 2 и 3 февраля.

Жителям Большеречья сообщили о возможном появлении громких звуков 2 и 3 февраля, которые будут вызваны плановой продувкой газопровода.

– Уважаемые жители п. Большеречье! 2–3 февраля проводится продувка наружного газопровода на центральной котельной по ул. Ленина, возможно, будут слышны громкие хлопки, – написала в социальных сетях газета «Наша иртышская правда».

Напомним, в мае прошлого года жители Омской области жаловались на серию громких «хлопков», которые были слышны в Амурском поселке, Пушкино, Подгородке и на окраинах городка Нефтяников.