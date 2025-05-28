Жители обеспокоены критическим состоянием собственного дома.

Омичи, живущие в доме № 50 на улице Полторацкого встревожены новым серьезным инцидентом: верхняя плита на последнем этаже здания сдвинулась настолько, что теперь удерживается «на честном слове».

Изначально проблему заметили работники строительной бригады, занятые ремонтом межпанельных швов, которые были вызваны жильцами самостоятельно. Именно специалисты указали на серьезную угрозу обвала крыши и сообщили, что от верхней плиты откололась значительная часть бетона. Обнажившуюся арматуру видно невооруженным глазом.

– Плита держится на честном слове, внизу проход между домами, постоянно ходят дети! В управляющую компанию информация была передана, реакции ноль, было направлено обращение в Жилищную инспекцию города Омска, ответили, что будет рассмотрено в течение 30 дней! – говорится в сообщении в паблике «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте».

Ситуацию прокомментировали в Госжилинспекции Омской области.

– В настоящий момент в Госжилинспекции Омской области находится на рассмотрении обращение от собственников по этому вопросу. По результатам контрольно-надзорных мероприятий специалистами ведомства будут приняты меры административного реагирования, – сообщили в ведомстве.

Фотографии, прикрепленные к сообщению, наглядно иллюстрируют тревожную ситуацию: зазоры между стеновыми панелями огромны, видны разрушения боковых плит и арматуры. Жители обеспокоены тем, что под опасным участком регулярно проходят люди, включая детей.