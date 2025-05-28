Обсуждаются кандидатуры на должности Омского и Советского райсудов.

Квалификационная коллегия судей Омской области представила список кандидатов на ключевые судебные должности, решение по которым будет принято в ближайшую пятницу, 30 мая.

На должность заместителя председателя Омского районного суда Омской области претендует судья этого же суда Яна Реморенко, работающая в данной инстанции с июня 2021 года. Карьеру она начала в мае 2016 года.

Кандидатом на должность зампредседателя Советского районного суда Омска выдвинута Алена Русинова, которая в настоящее время исполняет обязанности судьи Ленинского районного суда города Омска, в котором работает с конца 2021 года.

Кроме того, квалификационная коллегия обсудит кандидатуры:

Василия Бондарева – на должность судьи Омского областного суда;

– на должность судьи Омского областного суда; Петра Андрейчикова – на должность судьи Кировского районного суда Омска;

Татьяны Королевой – на должность судьи Ленинского районного суда Омска;

Екатерины Митиной – на должность судьи Нижнеомского районного суда Омской области;

Татьяны Доминиковой – на должность судьи Тюкалинского городского суда Омской области;

Юлии Вознесенской – на должность судьи Большереченского районного суда Омской области;

Натальи Васильевой – на должность судьи Шербакульского районного суда Омской области.

Напомним, что из омских судов собираются уйти в отставку четыре судьи. Вопросы о прекращении их полномочий рассмотрят на этом же заседании.