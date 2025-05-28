На заседании Квалификационной коллегии судей Омской области рассмотрят заявления об отставке.

Квалификационная коллегия судей Омской области на своем заседании, которое состоится 30 мая 2025 года, рассмотрит ряд заявлений претендентов на должности в судах различного уровня, а также рассмотрят заявления о прекращении полномочий четверых судей на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».

В отставку планирует уйти судья Советского районного суда г. Омска Ирина Лукашевич, судья Омского областного суда Жанна Смирнова, судья Омского областного суда Виктор Лисовский и судьи Арбитражного суда Омской области Альвина Колмогорова.

Кроме того, будет рассмотрено заявления мирового судьи судебного участка № 58 в Ленинском судебном районе в г. Омске Дениса Ефременко о возобновлении полномочий мирового судьи.