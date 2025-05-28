Омск-Информ
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·Общество

На заседании Квалификационной коллегии судей Омской области рассмотрят заявления об отставке.

Квалификационная коллегия судей Омской области на своем заседании, которое состоится 30 мая 2025 года, рассмотрит ряд заявлений претендентов на должности в судах различного уровня, а также рассмотрят заявления о прекращении полномочий четверых судей на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».

В отставку планирует уйти  судья Советского районного суда г. Омска Ирина Лукашевич, судья Омского областного суда Жанна Смирнова, судья Омского областного суда Виктор Лисовский и судьи Арбитражного суда Омской области Альвина Колмогорова.

Кроме того, будет рассмотрено заявления мирового судьи судебного участка № 58 в Ленинском судебном районе в г. Омске Дениса Ефременко о возобновлении полномочий мирового судьи.

·Общество

На заседании Квалификационной коллегии судей Омской области рассмотрят заявления об отставке.

Квалификационная коллегия судей Омской области на своем заседании, которое состоится 30 мая 2025 года, рассмотрит ряд заявлений претендентов на должности в судах различного уровня, а также рассмотрят заявления о прекращении полномочий четверых судей на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».

В отставку планирует уйти  судья Советского районного суда г. Омска Ирина Лукашевич, судья Омского областного суда Жанна Смирнова, судья Омского областного суда Виктор Лисовский и судьи Арбитражного суда Омской области Альвина Колмогорова.

Кроме того, будет рассмотрено заявления мирового судьи судебного участка № 58 в Ленинском судебном районе в г. Омске Дениса Ефременко о возобновлении полномочий мирового судьи.