Услугами банка пользуются 250 тысяч представителей малого бизнеса.

Предприниматели и представители самых разных отраслей бизнеса – от розничной торговли и производства до сферы услуг и гостиничного бизнеса – собрались на круглый стол, организованный «Сбером» сразу в восьми городах Сибири.

Уже 260 тысяч представителей малого бизнеса из СФО развивают свое дело вместе с банком. Традиционно предприниматели являются активными пользователями финансовых услуг (портфель кредитования малого бизнеса в Сибирском банке «Сбера» достигает 140 млрд рублей). Сейчас, благодаря применению цифровых решений, от подачи заявки на кредитование до принятия решения проходит всего день.

– Мы благодарим каждого предпринимателя за доверие и выбор банка в качестве партнера для ведения бизнеса, – сказал председатель Сибирского банка «Сбера» Дмитрий Солнцев. – Мы уверены, что малый бизнес – это главный драйвер для развития экономики и технологий, ведь именно в вашей среде рождаются самые передовые идеи, способные изменить этот мир к лучшему.

Банк прислушивается к запросам и предложениям клиентов. Благодаря коммуникации с бизнесом появился ряд сервисов, которые отвечают нуждам предпринимателей: от возможностей регистрации и дистанционного открытия счета до применения отраслевых решений.

Это полная аналитическая информация о деятельности бизнеса с учетом специфики отрасли и возможностью взаимодействия с клиентом. Дополняют все цифровые сервисы проверки контрагентов, CRM-системы и онлайн-кредитование.

Только с начала 2025 года более 18 тысяч клиентов воспользовались отраслевыми решениями «Сбера» для коммерческой недвижимости, ЖКХ, розничной торговли, транспорта, управления продажами, сферы услуг, для кафе и ресторанов, а также онлайн-торговли.

Поддержка предпринимательского сообщества не ограничивается финансовыми и нефинансовыми сервисами и решениями. Банк регулярно организует мероприятия для бизнеса – масштабные бизнес-фесты и более камерные конференции для селлеров, где признанные специалисты делятся своей экспертизой. «Сбер» учредил премию «Любимый малый бизнес», с помощью нее банк оказывает финансовую поддержку предпринимателям со всей страны.