Эвальд Равве ушел из жизни на 76-м году жизни.

Скончался бывший глава Марьяновского района Омской области Эвальд Равве.

Эвальд Равве родился 13 мая 1949 года в деревне Петровке Марьяновского района. Свою трудовую деятельность он начал в 1966 году как учитель начальной школы, а с 1968 по 1973 год трудился на омских промышленных предприятиях, затем вернулся в родной Марьяновский район, где продолжил свою карьеру.

Здесь он прошел путь от заведующего фермой в колхозе «Дружба» до председателя колхоза, посвятив районному хозяйству многие годы своей жизни. После реорганизации хозяйства в 1990-е годы он сохранил предприятие и более десяти лет возглавлял акционерное общество.

В 2004 году был избран главой Марьяновского района и занимал эту должность до окончания своих полномочий.

Напомним, что ранее в апреле скончался бывший руководитель Усть-Ишимского района Омской области Сергей Сергеев. 26 марта ушла из жизни бывшая глава администрации Москаленского района Омской области Ольга Губанова. Спустя несколько дней, 30 марта, не стало и экс-главы района Валерия Ермолаева.

Прощание с Эвальдом Равве состоится 29 мая в 12:00 в селе Старая Шараповка по адресу: улица Березовая, дом 1.