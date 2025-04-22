Сергей Сергеев избирался на пост дважды.

Сегодня, 22 апреля, в возрасте 77 лет ушел из жизни бывший руководитель Усть-Ишимского района Омской области Сергей Сергеев. Об этом сообщили в социальных сетях местного краеведческого музея.

Сергей Сергеев родился в Называевском районе и начал трудовую деятельность рабочим в Кайсинском лесоучастке. Затем он занялся комсомольской деятельностью, став руководителем отдела районного комитета профсоюза работников сельского хозяйства. В возрасте около 30 лет, в 1976 году, Сергеев стал председателем колхоза «Новая заря».

– В 1988 году он был избран председателем исполкома Усть-Ишимского районного Совета народных депутатов, а в 1991 году, в разгар политических и экономических потрясений, был назначен главой администрации района. На его плечи легла тяжелая задача – сохранить управляемость территории в условиях распада СССР, гиперинфляции и развала предприятий, – написали сотрудники музея в официальном сообщении.

Хотя в 1996 году Сергеев проиграл выборы, но продолжал работать уже в ином качестве – сначала был мастером, потом заместителем руководителя дорожного ремонтно-строительного управления. В 2000 году Сергеева выбрали главой района, на этом посту он оставался до 2010 года.

Отметим, что это уже третий глава района, умерший за последнее время. Так, 26 марта ушла из жизни в возрасте 80 лет экс-глава администрации Москаленского района Омской области Ольга Губанова. А 30 марта в возрасте 63 лет скончался бывший глава Москаленского района Валерий Ермолаев.

Прощание с Сергеем Сергеевым состоится в среду, 23 апреля 2025 года, в селе Усть-Ишим по адресу: улица Победы, 11. Церемония начнется в 13:00.