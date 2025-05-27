Главный приток Иртыша Ишим стремительно поднимается.

Уровень Иртыша в Омской области заметно поднялся на прошедшей неделе, с 20 по 26 мая. Данные синоптиков Обь-Иртышского УГМС свидетельствуют о превышении нормальных сроков формирования максимума реки. Так, пик подъема уровня воды у поселка Черлак наступил на 12-13 дней позднее обычного, тогда как в Омске максимум отмечен на 2-3 дня ранее установленных средних значений.

Прогнозируется, что в ближайшие дни Иртыш возле Омска выйдет на свою пойму, то есть затопит прилегающие земли.

Северные районы региона демонстрируют иную картину. Между Екатериновкой в Тарском районе и поселком Тевриз вода уже вышла на пойменные участки. На участке реки ниже по течению, начиная от деревень Муромцевского района и заканчивая устьем реки Ишим, вода продолжает прибывать ежедневно на 2–8 сантиметров.

Рост уровня Иртыша объясняется двумя факторами: мощным сбросом воды из казахстанских водохранилищ и значительным подъемом уровня воды в реке Ишим, главном притоке Иртыша. За последнюю неделю вода в Ишиме поднималась на высоту до 10–26 см в сутки. На территории соседней Тюменской области подъем воды в Ишиме классифицирован как критическое гидрологическое событие – половодье.

Наибольшее беспокойство вызывает обстановка в Усть-Ишимском районе, где введен режим повышенной готовности ввиду угрозы наводнения.

Река Омка, приток Иртыша, также находится в стадии активного разлива, максимальный уровень пока не достигнут.