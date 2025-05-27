Специалисты обещают улучшение обстановки в ближайшие дни.

В Омске снова зафиксировали превышение уровня сероводорода в воздухе. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным специалистов, 25 мая загрязнение было зафиксировано в двух районах города. В Кировском округе концентрация сероводорода превысила норму в 1,6 раза, а в Ленинском – в 1,1 раза, что выходит за пределы допустимых санитарных норм.

При этом, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, до 30 мая ухудшения ситуации не ожидается – уровень загрязнения воздуха останется низким.