Санкция статьи, по которой обвиняют омича, предусматривает наказание от 2 до 5 лет лишения свободы.

Индивидуального предпринимателя из Омской области обвинили в заключении фиктивных трудовых договоров с 77 гражданами иностранных государств. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

– Уголовное дело в отношении 30-летнего предпринимателя возбуждено по материалам УМВД России по Омской области, – сообщили в ведомстве.

Установлено, что обвиняемый с января 2022-го по май 2024 года организовал незаконное пребывание мигрантов на территории Российской Федерации.

Обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Дело направлено в суд на рассмотрение, санкция статьи предусматривает наказание от двух до пяти лет лишения свободы.