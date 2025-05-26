Сергей Шелест обратился к водителям с просьбой быть внимательными и вежливыми на дороге.

Сегодня, 26 мая, на съезде с Тюкалинской развязки введены изменения в правила движения по полосам. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Теперь водителям разрешено осуществлять поворот направо с улицы Суворова в направлении Ленинградского моста сразу с трех полос.

Шелест призвал омичей быть внимательными и взаимовежливыми при движении через упомянутый перекресток.