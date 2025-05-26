Омск-Информ
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·Общество

Вход в парк по-прежнему останется свободным.
В администрации Омска сообщили подробности о ремонте входной группы популярного парка «Зеленый остров». Мэр Сергей Шелест уточнил, что строительные и восстановительные работы ведутся на основании концессионного договора и осуществляются исключительно за счет средств частного инвестора-концессионера.
Кроме того, мэр ответил на беспокойство местных жителей о возможном введении платы за доступ на территорию. 
– Эта информация не соответствует действительности. «Зеленый остров» будет, как и прежде, доступен омичам и гостям нашего города, – сообщил мэр.
Напомним, что планируется завершить обновление входной группы к 1 июня, ко дню рождения парка «Вокруг света». 
Мария Филимонова
·Общество

Вход в парк по-прежнему останется свободным.
В администрации Омска сообщили подробности о ремонте входной группы популярного парка «Зеленый остров». Мэр Сергей Шелест уточнил, что строительные и восстановительные работы ведутся на основании концессионного договора и осуществляются исключительно за счет средств частного инвестора-концессионера.
Кроме того, мэр ответил на беспокойство местных жителей о возможном введении платы за доступ на территорию. 
– Эта информация не соответствует действительности. «Зеленый остров» будет, как и прежде, доступен омичам и гостям нашего города, – сообщил мэр.
Напомним, что планируется завершить обновление входной группы к 1 июня, ко дню рождения парка «Вокруг света». 
Мария Филимонова