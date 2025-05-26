Стоимость отлова, содержания и умерщвления дворняг повысится.

Главное управление ветеринарии подготовило изменения в расчете стоимости организации отлова и дальнейших мероприятий по обращению с бездомными животными. По предварительной информации, изменения будут введены в начале января 2026 года.

Отлов и транспортировка собаки в муниципальный приют подорожает с текущих 2045 рублей до 2391 рубля, то есть поймать и отправить дворнягу в приют подорожает почти на 15 %.

Последующие работы тоже станут дороже. Например, стоимость стерилизации и «маркировки» животного увеличится на 11,3 % и будет стоить 3164 рубля. А возвращение в прежнюю среду обитания – 514 рублей (на 10 % дороже). Умерщвление подорожает на 12,5 %, до 1672 рублей, а последующая утилизация трупа – на 12 %, до 204 рублей.

Стоимость единицы работ по содержанию животного без хозяина поднимется до 102 рублей, что выше текущих значений почти на 25 %. За тех животных, которых нельзя будет вернуть в прежнюю среду обитания, до момента естественной смерти или пока их не заберут из приюта придется платить на 26,4 % больше – 96 рублей.

Омичи регулярно жалуются на засилье бездомных собак. Животные селятся на детских площадках, пустырях, в заброшенных зданиях и даже на территории детских садов.