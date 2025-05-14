Омск-Информ
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·Происшествия

Родители обеспокоены безопасностью детей и требуют немедленных мер.
Вчера, 13 мая, жители города Омска выразили беспокойство по поводу ситуации с бродячими животными, которые обосновались рядом с детским учреждением. Фотографии, опубликованные в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧП Омск», демонстрируют, как взрослые собаки свободно перемещаются по территории детского сада № 50, расположенного в Амурском поселке.
Администрация учебного заведения уже обращалась за помощью, однако конкретные меры еще не были предприняты.
– Администрация сада позвонила в отлов. Тишина. Часть собак чипированы. Собаки уже кидались на проходящих людей. Ждем, видимо, пока эта свора кого-то не загрызла. Как детей забирать? – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на окраине Амурского поселка стая агрессивных собак оккупировала школу. 
Мария Филимонова
·Происшествия

Родители обеспокоены безопасностью детей и требуют немедленных мер.
Вчера, 13 мая, жители города Омска выразили беспокойство по поводу ситуации с бродячими животными, которые обосновались рядом с детским учреждением. Фотографии, опубликованные в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧП Омск», демонстрируют, как взрослые собаки свободно перемещаются по территории детского сада № 50, расположенного в Амурском поселке.
Администрация учебного заведения уже обращалась за помощью, однако конкретные меры еще не были предприняты.
– Администрация сада позвонила в отлов. Тишина. Часть собак чипированы. Собаки уже кидались на проходящих людей. Ждем, видимо, пока эта свора кого-то не загрызла. Как детей забирать? – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на окраине Амурского поселка стая агрессивных собак оккупировала школу. 
Мария Филимонова