Чипированные животные образовали большую стаю, пугающую детей.

В Омске на улице Завертяева в районе остановки «По требованию» свора агрессивных собак пугает жителей микрорайона, животные кидаются на машины, лают и пугают прохожих. Особенно переживают омичи за своих детей.

- После школы их встречает вовсе не мама с папой, а агрессивная свора собак, - пишут в телеграм-канале «Жесть в Омске».

Как рассказывают очевидцы, собаки, судя по биркам, чипированы, но это не решает проблему безопасности.

Тем временем в России может появиться первый в истории омбудсмен по защите животных. Такую инициативу обсудили депутаты на заседании рабочей группы в Госдуме, где рассматривались новые меры по борьбе с нападениями бездомных собак.