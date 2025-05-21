Администрация обещала принять меры до конца мая.

Омичи сообщили о стае агрессивных бродячих собак, которые обосновались рядом с жилыми домами по улицам Дианова, 25–27, и Звёздная, 6–12. По словам очевидцев, животные ведут себя угрожающе и пугают детей, особенно возле детской площадки, где собаки спят у песочницы.

– Дети боятся в школу ходить. Собаки облюбовали место для спячки на детской площадке у песочницы. Мы не собираемся это терпеть. Лично вызывал полицию. Ответственные сотрудники, приехал наряд, на следующий день позвонил участковый, сказал, что передаст информацию в службу отлова, – написал омич в группе «Аварийный Омск».

В мэрии на жалобу отреагировали. Как сообщили в администрации Кировского округа, специалисты муниципального приюта выедут на место до 26 мая для обследования территории и принятия мер по отлову животных.

Напомним, что ранее омичи сообщали о «захвате» бродячими собаками детского сада в Амурском поселке.