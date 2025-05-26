Исследование должны выполнить к масштабному ремонту дороги.

В конце мая 2025 года омское УДХБ объявит тендер на выбор подрядчика для проведения инженерных изысканий, составления проектной документации и капремонта участка набережной Тухачевского от улицы Таубе до улицы Кемеровской.

Помимо всего остального, с подрядчика требуют провести проверку на уровень радиационного излучения, а также оценку потенциальных геологических и техногенных рисков.

Ремонтные работы на участке дороги протяженностью около 800 метров запланированы на апрель – август 2026 года. Дорога будет двухполосной, каждая полоса шириной 3,5 метра. Помимо ремонта дороги, проектом предусмотрено создание малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, а также озеленение с устройством наружного освещения. Максимальная стоимость работ составляет 434,76 миллионов рублей.