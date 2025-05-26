Продажи водонагревателей в Омске выросли на 51 %.

В связи с наступлением лета и началом сезона отключений горячей воды в Омске резко вырос спрос на климатическую технику и водонагреватели. На фоне традиционных двухнедельных гидравлических испытаний омичей предупредили и о масштабных капитальных ремонтных работах на тепловых сетях. Памятуя об опыте прошлого года, когда ресурсники не давали горячую воду месяцами, горожане явно решили перестраховаться.

На сайте объявлений «Авито» в апреле было продано 60 тыс. водонагревателей, сообщает Retail.ru. Это на 7 % больше, чем в апреле 2024 года, и на 12 % больше, чем месяцем ранее. По сравнению с мартом больше всего продажи водонагревателей выросли в Оренбурге (+63 %) и Омске (+51 %). На третьем месте Тюмень (+48 %), Барнаул на четвертом (+40 %) и на пятом Красноярск (+36 %).

Количество поисковых запросов на водонагреватели в мае увеличилось в 4,5 раза (+349 %).