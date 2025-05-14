К ремонту тепловых сетей в Омске должны приступить в ближайшее время.

Сегодня, 14 мая, на комитете Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства депутаты обсудили реализацию региональной программы Омской области по модернизации системы коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 гг.

В 2025 году в Омске планируется произвести капитальный ремонт тепловых сетей на 11 участках общей протяженностью 25,6 километра. По данным мэрии Омска, вся документация уже подготовлена, сейчас ведутся конкурсные процедуры. На финансирование работ выделено 519 млн рублей, в том числе доля города в этой сумме составляет 57,3 млн рублей.

По трем участкам тепловых сетей уже завершены закупочные процедуры, берется за капремонт ООО «Ресурс». По восьми идет прием заявок, который продлится до 15 мая. Завершатся все процедурные мероприятия до 26 мая.

Заказчиком работ выступает АО «Тепловая компания». Как заверил генеральный директор предприятия Владимир Дмитриев, приступить к ремонту планируют сразу же после завершения процедур. До 15 сентября все работы должны быть выполнены.

Кстати, с графиками сезонного отключения горячей воды ремонтные работы будут пересекаться. Особенно это касается Нефтяников.

– Мы старались адаптировать сроки ремонтных работ с графиками отключения горячей воды ресурсоснабжающими организациями. Где-то нам придется от этих графиков отклоняться. Особенно в городке Нефтяников. Там сконцентрированы пять участков: на улице 20-го Партсъезда, проспекте Мира, ул. Нефтезаводской. Там достаточно сложно будет развести полностью тему горячего водоснабжения. Придется где-то идти на определенные жертвы, – сказал Дмитриев.

Добавим, что финансирование коммунальной сферы Омска производится впервые за три года. В 2022, 2023 и 2024 годы ремонт тепловых сетей производился только за счет средств АО «Тепловая компания» в рамках тарифной деятельности.