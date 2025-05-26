Регион оказался чуть выше середины рейтинга.

Аналитики подсчитали благосостоятельность 85 регионов России. Омская область заняла в нем 36-е место.

Согласно исследованиям, в прошлом году у среднестатистической омской семьи с двумя детьми после всех минимальных расходов могло оставаться 29,5 тысячи рублей. А у семьи с одним ребенком – 46,6 тысячи. В целом по стране данные показатели равны, соответственно, 37,7 и 54,9 тысячи рублей.

По данным «РИА Новости» лидером по благосостоянию семей стал Ямало-Ненецкий АО, где у семьи с одним ребенком остается 145 тысяч рублей, а с двумя – 125 тысяч.

Замыкает рейтинг Республика Ингушетия. Там у семьи с одним ребенком останется всего 2 тысячи рублей, а за двух придется «уйти в минус» на 16 тысяч.

Расчет производился сложением двух чистых медианных зарплат без НДФЛ и вычитания из суммы этих доходов региональных прожиточных минимумов. В исследовании учитываются прожиточные минимумы как детей, так и взрослых. Итоговый результат скорректирован с учетом потребительской корзины региона.