Чиновник потеряет 50 тысяч рублей за свои слова.

Главу Черлакского района Алексея Меркушова обвинили в оскорблении одного из депутатов местного совета. Представители Омского обкома КПРФ разместили в своих соцсетях постановление суда о назначении Меркушову штрафа.

Причиной возбуждения административного дела в отношении должностного лица стало публичное оскорбление членов местного совета депутатов. Подробности инцидента остаются неясными, однако представители обкома уточняют, что конфликт возник на фоне попыток навязывания одноуровневой системы управления муниципальным образованием, что привело к личным выпадам и оскорблениям.

– Глава района Меркушов оказался, как говорится, между молотом и наковальней – между необходимостью выполнять команду из регионального правительства и сопротивлением совета, – заявляют представители КПРФ.

Решением судьи главе Черлакского района назначен административный штраф в размере 50 тыс. рублей, который нужно оплатить в течение двух месяцев.

Напомним, что Алексей Меркушов занимает свой пост с 2023 года, тогда его кандидатуру поддержали 10 из 13 депутатов райсовета. До этого он работал начальником УМВД по городу Омску, однако в 2019 году был уволен из полиции за пьяную драку в московском метро. В столице он проходил обучение в академии МВД.