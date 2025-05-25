Омск-Информ
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·Авто

Были оштрафованы 25 инструкторов.

Омские инспекторы ГИБДД выявили нарушения при обучении начинающих водителей. В ходе проверки было установлено, что 25 инструкторов вели практические занятия на улицах, где движение учебных автомобилей запрещено постановлением городской администрации.

– Результат вложенных в курсантов знаний определяется на экзаменационных этапах, одним из которых является практический экзамен в условиях дорожного движения. Подготовка к данному этапу должна проводиться по разработанным маршрутам с учетом улиц, движение по которым ограничено, – рассказали в пресс-службе.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности по статье 12.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что омское УФАС разглядело в слишком уверенной рекламе автошколы нарушение закона.

Олег Кипорук
·Авто

Были оштрафованы 25 инструкторов.

Омские инспекторы ГИБДД выявили нарушения при обучении начинающих водителей. В ходе проверки было установлено, что 25 инструкторов вели практические занятия на улицах, где движение учебных автомобилей запрещено постановлением городской администрации.

– Результат вложенных в курсантов знаний определяется на экзаменационных этапах, одним из которых является практический экзамен в условиях дорожного движения. Подготовка к данному этапу должна проводиться по разработанным маршрутам с учетом улиц, движение по которым ограничено, – рассказали в пресс-службе.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности по статье 12.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что омское УФАС разглядело в слишком уверенной рекламе автошколы нарушение закона.

Олег Кипорук