Слоганы «Лучшая автошкола в Омске» и «Лучшее обучение по лучшей цене» признаны вводящими в заблуждение.
Омское Управление федеральной антимонопольной службы рассмотрело жалобу жителя города на рекламу автошколы «Светофор», размещенную в интернете. Слоганы гласили: «Лучшая автошкола в Омске», «Лучшее обучение по лучшей цене». Проверяющие установили, что указанные преимущества ничем не подкреплены и вводят пользователей в заблуждение.
– Такая реклама создает впечатление о том, что автошкола «Светофор» и оказываемые в ней услуги по обучению водителей имеют значительное преимущество перед другими автошколами Омска, может ввести в заблуждение потребителей, – подчеркнули в ведомстве.
ФАС признала рекламу автошколы ненадлежащей, поскольку содержащиеся в ней сведения могли быть недостоверными и создать неверное мнение о качестве предоставляемых услуг.
Поскольку объявление уже убрано, дополнительного официального предупреждения автошколе не последовало.