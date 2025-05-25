Омск-Информ
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·Общество

Антимонопольщики увидели в действиях организации нарушения рекламного законодательства.

Омское УФАС начало проверку автошколы «Светофор»по подозрению в нарушении рекламного законодательства.

Пресс-служба ведомства сообщила 23 мая 2025 года, что поводом для проверки стала жалоба омича, обратившего внимание на рекламу автошколы, содержащую утверждение: «Лучшая автошкола в Омске», «Лучшее обучение по лучшей цене».

– Такая реклама создает впечатление о том, что автошкола «Светофор» и оказываемые в ней услуги по обучению водителей имеют значительное преимущество перед другими автошколами г. Омска, может ввести в заблуждение потребителей, – подчеркнули в ведомстве.

УФАС подозревает ООО «Светофор» в нарушении законодательства РФ о рекламе. Рассмотрят дело 18 июня этого года.

Олег Кипорук
·Общество

Антимонопольщики увидели в действиях организации нарушения рекламного законодательства.

Омское УФАС начало проверку автошколы «Светофор»по подозрению в нарушении рекламного законодательства.

Пресс-служба ведомства сообщила 23 мая 2025 года, что поводом для проверки стала жалоба омича, обратившего внимание на рекламу автошколы, содержащую утверждение: «Лучшая автошкола в Омске», «Лучшее обучение по лучшей цене».

– Такая реклама создает впечатление о том, что автошкола «Светофор» и оказываемые в ней услуги по обучению водителей имеют значительное преимущество перед другими автошколами г. Омска, может ввести в заблуждение потребителей, – подчеркнули в ведомстве.

УФАС подозревает ООО «Светофор» в нарушении законодательства РФ о рекламе. Рассмотрят дело 18 июня этого года.

Олег Кипорук