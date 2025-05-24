Мэр Омска умеет играть на гитаре на любительском уровне. Держать скрипку до этого не доводилось.

Вчера, 23 мая, на праздновании 85-летнего юбилея Омской филармонии мэр Омска Сергей Шелест отметился внезапным перфомансом. Глава города сыграл на скрипке.

Сам Шелест признался, что умеет играть на гитаре на любительском уровне. Держать скрипку до этого не приходилось.

– Был очень необычный концерт, с элементами интерактива, вот мне досталась игра на скрипке, хотя игра, конечно, сильно сказано, – поделился Шелест эмоциями с «Омск-информом». – Инструмент очень легкий, хрупкий и изящный, опасался его повредить, но все закончилось хорошо. Играю ли я на каких-то инструментах? На гитаре, на любительском уровне, у меня есть несколько гитар в домашней коллекции.

Глава города добавил, что ему не хватает времени, чтобы поиграть или позаниматься с преподавателем. Этот пробел он собирается восполнить в будущем.