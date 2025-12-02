Директор Омской филармонии высказалась о скандале с дирижером Васильевым

Требование объясниться за прогул руководитель учреждения назвала «нормальным рабочим моментом».

Фото: omfil.ru

Скандал с художественным руководителем Омского симфонического оркестра Дмитрием Васильевым, от которого потребовали объяснений за прогул, прокомментировала директор Омской филармонии Ирина Лапшина.

Как заявлял ранее сам дирижер, в филармонии от него потребовали написать объяснительную за отсутствие на рабочем месте 9 ноября. Эта ситуация возмутила Васильева, он опубликовал эмоциональный пост на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Лапшина считает требование написать объяснительную вполне нормальным.

– Это абсолютно нормальные внутренние рабочие моменты, – сказала она на деловом форуме, проходящем в Омске.

Руководитель филармонии пояснила, что учреждение проверяют ревизоры, которые сверяют штатное расписание и фактическое нахождение сотрудника на рабочем месте в тот или иной день.

– Если сотрудника нет на рабочем месте без оформления отгула или командировки, зарплату за этот день приходится возвращать в бюджет, – отметила Лапшина.

В открытых источниках нет точного числа сотрудников Омской филармонии, однако, учитывая, что в ее состав входят такие крупные коллективы, как Омский академический симфонический оркестр и Государственный академический Омский русский народный хор, счет идет на сотни. Видимо, ревизоры, о которых говорит Ирина Лапшина, проверили каждого из них, и претензии возникли только к маэстро Васильеву.