В Омском симфоническом оркестре разгорелся трудовой скандал

Художественному руководителю музыкального коллектива Дмитрию Васильеву пришлось объясняться за «прогул».

vk.com

Художественный руководитель и дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев рассказал о трудовом конфликте, в который оказался втянут поневоле. Он продемонстрировал документ, в котором юрист учреждения просит объяснить главу коллектива «прогул».

– 9 ноября 2025 года вы отсутствовали на рабочем месте. Прошу в течение двух рабочих дней с момента ознакомления с настоящим требованием предоставить объяснение причин произошедшего в письменном виде в соответствии со статьей 193 Трудового кодекса РФ, – указано в обращении, подписанном замдиректора по правовым вопросам Дмитрием Лихановым.

К письму прилагается акт об отсутствии сотрудника на рабочем месте с двумя свидетелями. И все бы ничего, если речь шла об обычном менеджере среднестатистического офиса. Об этом и напомнил художественный руководитель Омского симфонического оркестра, не преминувший ответить на давление Трудовым кодексом.

– Хотите заставить меня объясниться о причине «отсутствия на рабочем месте»? Зачем же ограничиваться только 9 ноября? Я вот вчера после Реквиема Верди тоже «отсутствовал». Просто потому, что не было сил, – пояснил Васильев. – У оркестра были индивидуальные занятия для подготовки к следующим репетициям, а мне одному сидеть в кабинете в пустом Концертном зале смысла нет. Да и выдохнуть после большого напряжения как-то нужно.

По словам руководителя, у коллектива в ноябре и декабре 14 разных программ, поэтому он старается использовать все возможности для передышки. Хотя по графику концертов эти паузы не всегда совпадают с официальным выходным в понедельник. Дмитрий Васильев объяснил, что работал удаленно.

– 9 ноября, вы прекрасно знаете, с оркестром репетировал приглашенный дирижер, в этот воскресный день в моем присутствии в Концерном зале не было никакой необходимости, – сказал художественный руководитель симфонического оркестра. – Я ведь не офисный сотрудник, мне всегда казалось, что имею право на некоторую свободу и гибкость в определенных рамках, свойственные моей профессии. Свою индивидуальную творческую работу, как и любой другой дирижер, режиссер, артист, я могу выполнять где угодно, она, к вашему сведению, никогда не прекращается, поэтому, как и все мои коллеги в нашей стране и во всем мире, руководствуюсь графиком репетиций, совещаний и прочих мероприятий. Нигде больше, кроме Омской филармонии, от худруков не требуют обязательного присутствия на репетициях приглашенных дирижеров.

По словам Васильева, попытки загнать творческий процесс в рамки трудового дня продолжаются достаточно давно: солистов филармонии также заставляют проводить свои индивидуальные репетиции в строго определенные руководством время и месте по расписанию. Как выяснилось, 11 ноября руководство затеяло аттестацию худруков филармонии, заставив всех изучать документы и готовить концепцию развития коллективов. По мнению художественного руководителя, таким образом руководство хочет найти рычаги для его увольнения. Такой прецедент был 4 года назад во время гастролей оркестра.

– Выставить прогульщиком дирижера, который в течение 20 лет всего себя отдает своему коллективу, проводя с ним около 300 дней в году, намного больше, чем это принято в большинстве оркестров, у вас не получится, – заявил Дмитрий Васильев.

«Омск-информ» готов предоставить слово и другим сторонам конфликта. Редакция следит за развитием событий.