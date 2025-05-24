Омск-Информ
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·Спорт

Первыми прибежали омичка Марина Ковалева и новосибирец Валерий Лукин.

Сегодня, 24 мая, почти 3500 омичей вышли на старт Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Мероприятие собрало бегунов всех регионов России.

Победителями полумарафона стали известная омская бегунья Марина Ковалева с результатом 1:29:13 и Валерий Лукин из Новосибирска с результатом 1:26:41.

Среди женщин 2-е место у Екатерины Смирновой из Бердска Новосибирской области, 1:34:08, и третье место у Веры Измоденовой из поселка Лесогорска Иркутской области, 1:35:23.

У мужчин серебро у москвича Фарида Махумедзарифова, 1:27:49; бронза – у барнаульца Андрея Дерксена, 1:32:19.

·Спорт

Первыми прибежали омичка Марина Ковалева и новосибирец Валерий Лукин.

Сегодня, 24 мая, почти 3500 омичей вышли на старт Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Мероприятие собрало бегунов всех регионов России.

Победителями полумарафона стали известная омская бегунья Марина Ковалева с результатом 1:29:13 и Валерий Лукин из Новосибирска с результатом 1:26:41.

Среди женщин 2-е место у Екатерины Смирновой из Бердска Новосибирской области, 1:34:08, и третье место у Веры Измоденовой из поселка Лесогорска Иркутской области, 1:35:23.

У мужчин серебро у москвича Фарида Махумедзарифова, 1:27:49; бронза – у барнаульца Андрея Дерксена, 1:32:19.