Глава региона вручил государственные награды 24 работникам Омской филармонии. Учреждение отмечает свое 85-летие.

Сегодня, 23 мая, Омская филармония отмечает свое 85-летие. Основанная в 1940 году как эстрадно-концертное бюро, сегодня филармония – активный участник культурной жизни страны, она представляет Омскую область на престижных музыкальных форумах и главных концертных площадках.

В год артисты филармонии дает более 800 концертов, многочисленные гастроли, международные турне, фестивали, участие в государственных форумах и сотрудничество с лучшими музыкантами мира.

За высокое профессиональное мастерство, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры Омской области сотрудников Омской филармонии наградили государственными наградами. К благодарности министра культуры РФ были представлены 24 работника филармонии. Среди них артисты Омского академического симфонического оркестра, Государственного академического Омского русского народного хора, вокальной группы «Премьер», квартета народных инструментов «Тарские ворота». Награды им вручил губернатор Виталий Хоценко.

– Омская филармония воспитала несколько поколений слушателей, научила их понимать и любить музыку. Многие омичи не представляют своей жизни без ваших концертов. Подтверждение тому – всегда полные залы и ажиотаж вокруг билетов, – заявил на церемонии награждения глава региона.

Он поблагодарил артистов за труд, преданность искусству и малой родине, пожелал и дальше успешно творить и радовать омичей.