Медиаэкраны с позитивными заголовками омских СМИ уже стоят в Омске.

Власти Омска решили улучшить городскую среду путем установки билбордов с заголовковами из местных СМИ. Заниматься проектом под названием «Молния.инфо» будет федеральная медиагруппа «РИМ». Компания ООО «РИМ-Медиа» родом из Казани и была зарегистрирована в июне 2014 года.

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, на улицах города уже установлены 20 таких билбордов. Однако в дальнейшем их количество будет увеличено до 100.

– Позитивные заголовки омских СМИ транслируются на цифровых медиаэкранах. Пока их чуть больше 20, но уже до конца текущего года количество таких носителей достигнет 100, – заявил Шелест.

Также градоначальник сообщил, что на встрече с руководителем «РИМ» Александром Фоминым обсуждалось дальнейшее взаимодействие компании с регионом.