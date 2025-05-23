Изъятию подлежат 4 помещения.

Вчера, 22 мая, администрация Омска приняла постановление о мерах, направленных на расселение и последующий снос двухэтажного дома в посёлке Биофабрика, 3. Согласно документу, планируется изъятие земельного участка, на котором расположено здание, а также ряда помещений в нем для муниципальных нужд.

Всего планируется изъять две квартиры и две комнаты.

Напомним, что экспертиза дома, построенного в 1937 году, показала, что стены и перекрытия здания находятся в критическом состоянии, характеризуются сильными деформациями и повреждениями, что создает реальную угрозу жизни и безопасности людей, находящихся поблизости.

Ранее, в апреле 2019 года, объект уже был признан аварийным и подлежащим сносу, однако принятые меры оказались недостаточными, что привело к дальнейшему ухудшению состояния здания и увеличению рисков для его обитателей.