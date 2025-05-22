За 30 лет работы предприятие получило 5-миллионную тонну высокооктановой присадки.

19 мая на заводе «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») отметили важную дату. Предприятие получило юбилейную тонну метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) за 30 лет работы.

Это вещество является высокооктановой присадкой к моторному топливу. Первую тонну завод выпустил 19 августа 1995 года. Сейчас ГК «Титан» входит в топ-3 ведущих российских производителей высокооктановой присадки.

За 30 лет работы цеха по производству МТБЭ улучшилось качество и характеристики продукта. Также изменения произошли в технологических процессах. Сейчас для управления установкой используют цифровые инструменты. Кроме того, современные технологии позволили сделать производство не только эффективнее, но безопаснее и экологичнее.

– МТБЭ является для Группы компаний первым инновационным продуктом, с которым мы вышли на рынок в 1995 году, – рассказал председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский. – Благодаря новому на тот момент продукту наша страна ушла от выпуска этилированного топлива с канцерогенными присадками. Планомерное развитие основных направлений наших производств, научные исследования, применение цифровых решений, а также реализация проектов по снижению воздействия на окружающую среду делают Группу компаний надежным и стабильным холдингом, обеспечивающим технологический суверенитет нашей страны.

Омский метил-трет-бутиловый эфир зарегистрирован в соответствии с регламентом Европейского союза по химическим веществам REACH. Вещество неоднократно становилось лауреатом федерального конкурса программы «100 лучших товаров России».