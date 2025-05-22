Почетного гражданина Омска Дмитрия Мелехина упокоили рядом с экс-спикером Заксобрания Владимиром Варнавским.

Сегодня, 22 мая, в Омске попрощались с ушедшим на 99-м году ветераном Великой Отечественной войны Дмитрием Мелехиным. Его похоронили на Старо-Северном кладбище.

Мэр Омска Сергей Шелест, часто бывавший в гостях у фронтовика и в апреле приезжавший лично объявить о присвоении ему звания «Почетный гражданин Омска», посетил траурную церемонию. И передал слова соболезнования от региональных властей.

Глава города обещал сохранить о ветеране самые добрые воспоминания.

– Грустно, что уходят от нас свидетели важнейших событий мировой истории, свидетели беспримерного подвига и героизма русского воинства. Низкий поклон и вечная память, навсегда сохраню в душе добрые воспоминания об этом Человеке, – заявил Шелест.

Отметим, что мэр Омска Сергей Шелест любил бывать в гостях у героя Великой Отечественной войны. И первым сообщил о его кончине.

Дмитрий Мелехин начал военную службу в возрасте 17 лет, став бойцом Красной армии. Служба проходила в рядах войск Первого Белорусского фронта, в составе которого он принимал участие в освобождении польской столицы Варшавы и штурме Берлина. Его боевые заслуги отмечены орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За взятие Берлина», медалью «За отвагу» и прочими государственными наградами.

Примечательно, что, судя по снимкам, последний покой ветеран обрел рядом с могилой бессменного спикера Заксобрания Владимира Варнавского.